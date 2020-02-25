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Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor

Kastamonu'da fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye çıkacağı tahmin ediliyor.

25.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:48Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor
'da fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren cuma gününe kadar güneybatı yönlerden esecek rüzgarın zamanla kuvvetini artırarak kıyı kesimlerde 75 kilometre, iç ve yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kastamonu, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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