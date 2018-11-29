Kastamonu'da Lise Öğrencileri Arasındaki Silahlı Kavga

Kastamonu
'da lise öğrencisini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.
Cinayetin ardından avukatıyla polise teslim olan Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencisi R.T'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, Kastamonu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri C.H. (17) ile R.T. (16) arasında dün okul önünde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, tabancayla C.H'ye ateş etmişti. C.H, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı bir süre sonra avukatıyla polise teslim olmuştu.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:11