Kastamonu'da Lise Öğrencileri Arasındaki Silahlı Kavga

29 Kasım 2018 Perşembe 14:44



29 Kasım 2018 Perşembe 14:44

Kastamonu'da, okul arkadaşı tarafından öldürülen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.Kastamonu Devlet Hastanesi morgundan alınan Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cihan Haylaz'ın (17) cenazesi, Suluceviz Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.Helallik alınmasının ardından Haylaz'ın cenaze namazı, aynı mahalledeki Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılındı.Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile öğrenci arkadaşları katıldı. Daha sonra Haydarlar köyüne götürülen Haylaz'ın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi R.T. (16), dün okul önünde tartıştığı aynı okulda öğrenim gören Haylaz'ı tabanca ile ateş ederek öldürmüştü.Şüpheli, bir süre sonra polise teslim olmuştu.