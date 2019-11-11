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Kastamonu'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Mevlid-i Nevi Haftası programında konuşan Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen, "Aile güzelliği, bizim toplumumuzun en dinamik, en güzel özelliğiydi" dedi.

11.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:13Kastamonu'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
Mevlid-i Nevi Haftası programında konuşan İl Müftüsü Ahmet Süzen, "Aile güzelliği, bizim toplumumuzun en dinamik, en güzel özelliğiydi" dedi.

Kastamonu'da, Mevlid-i Nebi Haftası programları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın teması olarak belirlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans gerçekleştirildi. Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen, "Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız aile konusunu ele almak üzere tema belirledi. 'dan 50 sene sonra gidiyoruz ama orada 40-50 sene önce aile kavramı kayboldu. Şimdi yüzde 70-80'ler aile anlayışının hemen hemen Avrupa'da yok olduğunu görüyoruz. Bunları da istatistiklerde görüyoruz. Bizde de aile güzelliği, bizim toplumumuzun en dinamik, en güzel özelliğiydi; onu da kaybetmeye başladık. Cenab-ı Allah daha beterinden korusun" dedi.

Süzen, "Aile nasıl kurulur ve nasıl korunur noktasında herkesin hassas olması gerekir" diye konuştu.

" 'de mihir konusu kesinlikle yanlış uygulanmaktadır"

Türkiye'de mihir konusunun yanlış uygulandığına işaret eden Süzen, "Boşanmak helaldir ama Allah katında en ağır olan helaldir. Hiç sevilmeyen helaldir, son çare olarak başvurulan helaldir. Bir de Türkiye'de mihir konusu kesinlikle yanlış uygulanmaktadır. Mihir evlenme gününde hak edilen bir meblağdır. Bizim insanımız onu boşanmaya veya ölüme bağlı bir dünyalık zannediyor, bu yanlıştır. Yanlış uygulanan bir şey daha var, boşanmalar çok basite indirildi. Halbuki Cenab-ı Allah iki taraftan birer hakem, arabulucu, uzlaştırıcı bulun ve onların arasında bir ayrılık meydana geliyorsa onların aralarını bulmaya gayret edin buyurmuştur. O emri uygulamakta çok geç kaldık veya bu uygulama tamamen ortadan kalktı. O aileyi kurtarma çabası olmalıdır, bu bir farz ve Allah'ın bize yüklediği görevdir. Bunların yeniden toplum hayatında yer almasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Süzen'in konuşmasının ardından Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir tarafından "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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