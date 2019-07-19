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Kastamonu'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

19.07.2019 21:46 Kastamonu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde gerçekleşen mevlitte yemek yiyenler bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Taşköprü Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan müdahalede yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 50 kişi Taşköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada hastaneye sevk edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu, Yoğunoluk, Taşköprü, 3. Sayfa

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