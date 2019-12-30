Kastamonu'da Mikrokredi Ankara Bölge Değerlendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı

Kastamonu'da Mikrokredi Ankara Bölge Değerlendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Şerife Bacı Kültür Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, toplantıya katılan Mikrofinans çalışanlarına teşekkür etti.

Yurt, Kastamonu Mikrofinans Şubesi vasıtasıyla dar gelirli kadınlara desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan ise ilçedeki dar gelirli kadınlara mikrokrediden yararlanmaları için destek vereceklerini söyledi.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt'a teşekkür plaketi verildi.

Toplantı çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: AA