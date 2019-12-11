Haberler » Güncel » Kastamonu'da minibüs ve tır çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı - Haber

Kastamonu'da minibüs ve tır çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı 3 ölü, 2 yaralıKastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:50
'da minibüs ve TIR çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu arasındaki yolun Seydiler ilçesi Yayla mevkiinde meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve buzlanma meydana gelen yolda İnebolu yönüne giden Cafer Kızıldağ yönetimindeki 37 SE 563 plakalı çakıl yüklü TIR, karşı yönden gelen Salih Emik'in kullandığı 37 BF 334 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, devrildi. Minibüs ise hurda yığınına döndü.
Minibüs sürücüsü Salih Emik ile yanında bulunan Saliha Genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste ağır yaralanan Ahmet Genç (9) de kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Minibüste bulunan Kerim Emik ve TIR sürücüsü Cafer Karadağ, hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da minibüs ve tır çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31 22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Haber
16:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına... - Haber
16:31 Büyükbelen'in yolunda bakım çalışması - Haber
16:30 Depremin merkez üssünde hayat normale döndü - Haber
16:30 Valinin de dikkatini çekmeyi başaran vatandaşın esprisi, herkesi güldürdü - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:32:57