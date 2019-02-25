Kastamonu'da Ölü Bulunan Kişi Toprağa Verildi

Hanönü
ilçesinin Gökbelen köyünde kaybolduktan sonra su oluğunda cesedi bulunan Mehmet Yetgin'in cenazesi toprağa verildi.
Yetgin'in Ankara
Ali Tıp Kurumundan alınan cenazesi, Gökbelen köyü Elmacık Mahallesi'nde evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Elmacık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yetkin'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.
Cenazeye, Yetgin'in yakınlarının yanı sıra Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan
, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar
, köylüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hanönü ilçesine bağlı Gökbelen köyü Elmacık Mahallesi'nde önceki gün kaybolan Yetgin, köye 1 kilometre uzaklıkta hayvanların su içmesi için yapılan su oluğunda ölü bulunmuştu.
Hanönü, Güncel
Kaynak: AA