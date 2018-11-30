30 Kasım 2018, 21:04
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Kastamonu'da Ormanda Kaçak Kesim İddiası

Kastamonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen orman işletme şefi ile 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen orman işletme şefi ile 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tosya ilçesi Çiçek İşletme Şefliği içerisinde ormanda kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan Tosya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kamyon tomruğa ilçedeki bir hızara kesilmeye getirildiği sırada el koydu.

Olayla ilgili Çiçek İşletme Şefi H.D ile 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü,Tosya,Kastamonu
30 Kasım 2018 Cuma 21:04