Kastamonu'da Ormanda Kaçak Kesim İddiası

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen orman işletme şefi ile 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tosya ilçesi Çiçek İşletme Şefliği içerisinde ormanda kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan Tosya Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 2 kamyon tomruğa ilçedeki bir hızara kesilmeye getirildiği sırada el koydu.
Olayla ilgili Çiçek İşletme Şefi H.D ile 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü,Tosya,Kastamonu