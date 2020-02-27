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Kastamonu'da otogarlar ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon

Kastamonu Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı otogarlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

27.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:10Kastamonu'da otogarlar ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon
Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı otogarlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada, son dönemde salgın hastalıkların arttığı belirtildi.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla kentin en yoğun kullanım alanlarından şehirlerarası otobüs terminalinde salgın hastalıklara karşı önlem ve hijyen amacıyla dezenfekte çalışmalarının hızlı şekilde başlatıldığı anlatılan açıklamada, bir diğer yoğun kullanım alanlarından özel halk otobüslerinde de dezenfekte çalışmasının başlatılacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Tüm hemşehrilerimizi, salgın hastalıklara önlem amacıyla, kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri hususunda önemle ayrıca uyarmak isteriz." ifadesine yer verildi.

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Çin Halk Cumhuriyeti, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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