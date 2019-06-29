29.06.2019 14:53
Haberler » Güncel » Haber

Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kastamonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hidayet Poyraz yönetimindeki 16 UAG 67 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Türkan Poyraz (45) ile oğlu Kerem Batın Poyraz (9) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan D-100 kara yolunda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Suluca , Tosya , Kastamonu , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:39 Şırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışması
15:37 "Esenler Otogarı, yüksek teknoloji merkezi olacak"
15:37 "Konteyner dolandırıcılığı" operasyonunda 6 tutuklama
15:37 Hatay'da mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler
15:36 Lider eşleri Japon mutfağında
15:36 Ek fotoğraflar 2 /// Heybeliada'da yangın (2)
15:36 MAKAS KAZASI SONRASI CENAZELERİN KARIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI 1