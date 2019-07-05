05.07.2019 18:09
Haberler» Güncel» Haber

Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 kişilik aile yaralı

Kastamonu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen otomobildeki sürücü ve eşi ile 3 çocuğu yaralandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen otomobildeki sürücü ve eşi ile 3 çocuğu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kastamonu- Tosya yolunda meydana geldi. Şaban Özdemir (42) yönetimindeki 37 KE 817 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Şaban Özdemir ile araçtaki eşi Satı (42), çocukları Nurbanu (10), Zafer (14) ve Mücahit Özdemir (16) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kastamonu
Kaynak: DHA
Şaban Özdemir, Kastamonu, Tosya, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:41   Kazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildi
19:41   195 düzensiz göçmen yakalandı
19:40   Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
19:39   Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
19:39   Hafif düzey zihinsel engellilere sanatla terapi
19:39   Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi - TEKİRDAĞ
19:39   Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da