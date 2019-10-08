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Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

08.10.2019 12:08Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zafer Akdiken (32) yönetimindeki 37 ES 658 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kayaönü köyü mevkisinde karşı yönden gelen Recep Camcıoğlu'nun (40) kullandığı 37 ET 463 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa İpek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Camcıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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