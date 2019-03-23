Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ü hayatını kaybetti, 1'i ile kamyon şoförü yaralandı.

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani'den Kastamonu yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı.

3 UZMAN ÇAVUŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 uzman çavuştan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 1 uzman çavuş ile kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA