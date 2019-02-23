Kastamonu'da Otomobil Köprüden Dereye Düştü: 4 Yaralı

Kastamonu
'da, 6 metre yükseklikteki köprüden dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Uğur Zayıf'ın kullandığı 37 PD 218 plakalı otomobil, Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkisinde, yaklaşık 6 metre yükseklikteki köprüden Karaçomak Deresi'ne düştü.
Kazada sürücü Zayıf ile İsmail Dinçer, Sedat Öztürk
ve Oğuzhan Sağdıç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların, rahatsızlanan arkadaşları Sedat Öztürk'ü hastaneye getirirken kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.
Sedat Öztürk, SARAÇLAR MAHALLESİ, Kastamonu, Güncel
Kaynak: AA