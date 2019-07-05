05.07.2019 15:58
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Kastamonu'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya'nın Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Özdemir (42) idaresindeki 37 KE 817 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Şaban Özdemir ile araçta bulunan S.Ö. (45), M.Ö. (16), Z.Ö. (14) ve N.Ö. (10) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

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