Kastamonu'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kastamonu
'nun Daday
ilçesinde hatalı sollama sonrasında hızını alamayan otomobil, tarlaya uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı
ilçesine gitmekte olan Aziz Vural idaresindeki 34 GB 7543 plakalı otomobil, önünde seyreden aracı solladıktan sonra hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Aziz Vural ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aysel Vural, Damla Yağmur
Vural, Güney
Vural ve Güneş Vural yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Daday
, Kastamonu
, 3. Sayfa