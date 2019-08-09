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Kastamonu'da otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

09.08.2019 17:41 Kastamonu'da otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 karayolunun Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Sefa Cansız (22) yönetimindeki 34 AIU 25 plakalı otomobil, Caner Dinç (26) yönetimindeki 04 D 6350 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Sefa Cansız ile yanında bulunan Mustafa Emir Şahin (2), Cemre Yağmur Şahin (7), Songül Şahin (27), Nurgül Cansız (22) ve Ali Şahin (30) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle, D-100 karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Tosya, Güncel

Kaynak: DHA

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