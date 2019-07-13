13.07.2019 15:42
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Kastamonu'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ile anneannesi yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ile anneannesi yaralandı.
İlçede öğretmenlik yapan Leyla Kahraman (37) idaresindeki 53 EB 272 plakalı otomobil, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde yol kenarında park halindeki tırın dorsesine çarptı.
Kazada yaralanan Kahraman ile 1,5 yaşındaki kızı Ülkü Mutlu ve annesi Pakize Çelik (61), 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kahraman'ın eşi Mutlu Kahraman'ın, eşinin hamile olduğunu öğrendiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel

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