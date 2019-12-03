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Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen feci kazada 1'i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza İnebolu ilçesinde meydana geldi. Karşı yönden gelen tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken tır sürücüsünün karakoldaki ifadesi sürüyor.

03.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:04

Kastamonu'nun ilçesinde, virajda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve 1 yaşındaki kızı öldü, 2 kişi yaralandı.

KARŞI YÖNDEN GELEN TIRLA ÇARPIŞTILAR

İlçeye bağlı Göçkün köyünde yaşayan Şahin Küm, ailesi ile birlikte 07 AAD 282 plakalı otomobil ile Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Taşoluk Köyü mevkiinde otomobil, karşı yönden gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı tır ile virajda çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada sürücü Şahin, eşi Nihal (23) ve kızı Şennur (1) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kızı Evranur (3) ve ağabeyi Satılmış Küm (35) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ KARAKOLDA

Ölen 3 kişinin cenazesi de polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken soruşturma başlatıldı.

Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İnebolu, Güncel

Kaynak: DHA


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