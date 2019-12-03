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Kastamonu'da otomobil ve tır çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da otomobil ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralıKASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, virajda TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve 1 yaşındaki kızı öldü, 2 kişi yaralandı.

03.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:17
'da otomobil ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, virajda TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve 1 yaşındaki kızı öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Göçkün köyünde yaşayan Şahin Küm, ailesi ile birlikte 07 AAD 282 plakalı otomobil ile Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Taşoluk Köyü mevkiinde otomobil, karşı yönden gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı TIR ile virajda çarpıştı. Kazada sürücü Şahin, eşi Nihal (23) ve kızı Şennur (1) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kızı Evranur (3) ve ağabeyi Satılmış Küm (35) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi de polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da otomobil ve tır çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu, Güncel

Kaynak: DHA


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