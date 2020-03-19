Kastamonu'da PKK/KCK şüphelisi yakalandı

KASTAMONU'da terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen ve bir süredir aranan B.D.'nin kentteki bir turistik işletmeye iş başvurusunda bulunduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli B.D.'yi gözaltına aldı. B.D. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA