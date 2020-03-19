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Kastamonu'da PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi şahıs, iş başvurusunda bulunurken yakalandı.

19.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:03
Kastamonu'da PKK/KCK üyesi gözaltına alındı
Kastamonu 'da terör örgütü PKK/KCK üyesi şahıs, iş başvurusunda bulunurken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı B.D., Kastamonu il merkezinde turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunurken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.D., Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Kastamonu, Hakkari, PKK, 3. Sayfa

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