Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kastamonu'da ramazan davulu çalınması yasaklandı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan davulu çalınmasını yasakladıklarını bildirdi.

17.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:44
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan davulu çalınmasını yasakladıklarını bildirdi.
Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ramazan ayında geleneklerin yaşatılması için pek çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Ramazan davulunun da geleneklerden biri olduğuna işaret eden Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ancak içinde bulunduğumuz şartlar gereği teması en aza indirmek adına bu yıl hem canlı yayın, hem etkinlikleri ve ramazan davulu geleneğimizi askıya almış olduk. Toplumumuzu korumak ve bulaşıcılığı en aza indirmek adına böyle bir karar aldık." dedi.
Ramazan davulu geleneğini gelecek yıllarda yaşatmayı sürdüreceklerini vurgulayan Vidinlioğlu, "Vatandaşlarımızın tercihi, iradesi ne yönde olursa biz de alacağımız kararlarda onu göz önüne alıyoruz. Ben geleneğin devamından yanayım ama bu sene için değil." diye konuştu. Kastamonu’da ramazan davulu çalınması yasaklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan’daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin’e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı’ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da ramazan davulu çalınması yasaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:38: SAMSUN 99 yaşında koronavirüsü yendi - Haber 20:37: 99 yaşında koronavirüsü yendi; Alkışlarla taburcu oldu - Haber 20:37: Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı - Haber 20:36: Adana kent merkezi ve Tufanbeyli ilçesine giriş çıkış yasaklandı - Haber 20:35: Giresun'da su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı - Haber 20:08: Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber 15:41: Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti - Haberler