Haberler » Güncel » Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haber

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişiye para cezası verildi.

20.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:08Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişiye para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağlı ilçesi Müsellimler köyünde bir kişinin ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, başkası adına kayıtlı 2 tüfek, kurusıkı tabanca ile 4 çift karaca boynuzu ve 15 kilogram karaca eti ele geçirildi.
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfeklere Dair Kanun ile Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Boynuzlar ve karaca eti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:49:13