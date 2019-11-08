Haberler » Güncel » Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haber

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

08.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:30 Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
'nun ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin yanı sıra telefon kablosu hırsızlığı ile kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 5 kişinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bazı tarihi eserler ile Türk Telekom'a ait olduğu düşünülen telefon kabloları bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
23:12   Mesut Özil'e saldıran kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
23:12   Dakar'da minik hafızlar Mevlid Kandili'ni hatimle idrak etti
23:10   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
23:10   Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
20:53   ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:13:20