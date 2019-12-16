Haberler » Güncel » Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haber

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Arabalar geçerken sisli hava görüntüleri Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor KASTAMONU - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.

16.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:04
Arabalar geçerken sisli hava görüntüleri 'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
KASTAMONU - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile yolu mevkisinde sis etkili oldu.
Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ilgaz Dağı, Kastamonu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12 "Keskin burunlar" JAKEM'de gerçeği aratmayan tatbikatlarla eğitiliyor - Haber
11:12 FAO'dan "gıda israfı" uyarısı - Haber
11:10 Serebral palsi hastası Fahrican'ın hayali müzisyen olmak - Haber
11:10 MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor - Haber
11:06 Yeni katı atık transfer istasyonları geliyor - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
09:21 Boyu 1.65'ten kısa olan yolculara Emniyet'ten uyarı geldi - Haber
16.12.2019 11:17:29