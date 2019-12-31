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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oldu.

31.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:15

'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve 'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde etkili olan sis nedeniyle ise görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yılbaşı tatili için tesislere gelen kayakseverlerin zorlu anlar yaşadığı merkezde yetkililer, kaza yaşanmaması için sık sık uyarılarda bulundu.

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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