Kastamonu'da sit alanını kazan 3 kişi suçüstü yakandı
KASTAMONU'da, sit alanında define kazısı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
04.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 05:06
KASTAMONU'da, sit alanında define kazısı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Araç ilçesi Kamerördük Köyü yakınlarındaki arkeolojik sit alanında kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2019 yılında 3'üncü derece sit alanı ilan edilen bölgedeki oda mezarını kazan 3 kişi, hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA