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Kastamonu'da sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye para cezası

Kastamonu'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı bulunan 14 kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 bin 488 lira para cezası uygulandı.

24.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:10
Kastamonu'da sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye para cezası
Kastamonu 'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı bulunan 14 kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 bin 488 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan toplam 14 kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 bin 488 lira para cezası uygulandı. Kastamonu'da korona virüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor. İl merkezinde dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yapan polis ekipleri 14 kişiyi tespit etti. Ekipler, söz konusu 14 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 bin 488 lira para cezası uyguladı. Ceza uygulamanın yanı sıra sık sık anons yaparak kısıtlama kapsamındaki vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaran güvenlik güçleri, bazı yaşlıları da ekip araçlarıyla evlerine bıraktı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Kastamonu, 3. Sayfa

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