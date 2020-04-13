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Kastamonu'da sokak hayvanları için "beslenme odakları" oluşturuldu

Kastamonu'nun Devrekani Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu koşullardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli yerlerine "beslenme odakları" oluşturdu.

13.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:22
Kastamonu'da sokak hayvanları için
Kastamonu 'nun Devrekani Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu koşullardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli yerlerine "beslenme odakları" oluşturdu.
Devrekani Belediyesi tarafından yapılan odak kulübeler, sokak hayvanlarının rahatça ulaşabileceği yerlere bırakılıyor. Uygulamayla özellikle kedi ve köpekler, belediye ekiplerince sık sık bırakılan mama ve suya rahatça ulaşabilecek.
Bu kapsamda belediye tarafından şu ana kadar 6 bölgeye beslenme durağı yerleştirdi.
İlçe Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu günlerden geçildiğini hatırlattı.
Bu süreçten insanlar gibi sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Altıkulaç, "Koronavirüs nedeniyle insanlar sokağa çıkmamaya çalışıyor. Belediye olarak daha önce olduğu gibi bu süreçte de sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.
Şehrin farklı noktalarına odakları yerleştirdiklerini dile getiren Altıkulaç, "Bu odakları özellikle ilçenin kenar noktalarına koyduk ki sokak hayvanları rahat bir şekilde ulaşsın diye. Odaklara konulacak gıda maddeleri ilk etapta belediye tarafından karşılanacak. İlerleyen zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında halk belediye el ele verip sosyal sorumluluğu beraberce yürütmeyi düşünüyoruz. Özellikle koronavirüs enfeksiyonu geçtikten sonra lokantalardan ve öğrenci yurtlarından artan yemekleri buralarda sokak hayvanlarına vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Vatandaşlara, "Evde kalın" çağrısı yapan Altıkulaç, "Bu süreçte evde kalmak çok önemli. Kimse sokakta hayvanlar aç kalacak diye dışarı çıkmasın. Merak etmesinler belediye olarak biz sokak hayvanları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Devrekani, Kastamonu, Güncel
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