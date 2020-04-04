Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ve altındaki vatandaşların evlerinden çıkmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasakla ilgili denetim yapan Kastamonu 'nun Tosya ilçesindeki ekipler, dışarıda yakalanan 2 kişiye para cezası uyguladı.

392 TL CEZA KESİLDİ

Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan ekipler, Tosya merkez ve köylerinde çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde yaptıkları kontrol sırasında sokakta gezen A.Ç. (19) ve R.D'ye (17) 392'şer lira para cezası kesti.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirle gereği, önce 65 yaş ve üzeri vatandaşların evden çıkmaları yasaklandı. Açıklanan son tedbirlerde, bu yasak kapsamına 20 yaş ve altındakiler de dahil edildi.

Kaynak: AA