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Kastamonu'da sunta yüklü tır tarlaya devrildi

Kastamonu'dan Karabük istikametine giderken kontrolden çıkan sunta yüklü tır, tarlaya yuvarlandı.

31.07.2019 12:17 Kastamonu'da sunta yüklü tır tarlaya devrildi
Kastamonu'dan Karabük istikametine giderken kontrolden çıkan sunta yüklü tır, tarlaya yuvarlandı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan yüklediği suntaları Karabük iline götüren İbrahim Doğan idaresindeki 37 ED 817 plakalı tır, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde Kurubenzinlik Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü Doğan yara almazken, tırda bulunan suntalar ise tarlaya savruldu. Kaza sonrası emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

İbrahim Doğan, Kastamonu, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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