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Kastamonu'da sürücü ve yolcular koronavirüs taramasından geçiriliyor

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktalarında sürücü ve yolcular sağlık taramalarından geçiriliyor.

01.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:14
Kastamonu'da sürücü ve yolcular koronavirüs taramasından geçiriliyor
Kastamonu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktalarında sürücü ve yolcular sağlık taramalarından geçiriliyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışındaki noktalarda durdurulan araçlardakilerin ateşini ölçtü.
Polisler tarafından bilgilendirme yapılan sürücü ve yolcular, zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Ateşi yüksek çıkan yolcu ve sürücüler ise ekipler tarafından hastaneye yönlendirildi.
Samsun ve Sinop'u Kastamonu'ya bağlayan kara yolundaki uygulama noktasında, yaklaşık 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.
Sürücülerden Yücel Dikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Her yerde yapılması gereken bir uygulama. Bizim sağlığımız için önemli." dedi.
Hasan Acar ise oto sanayide işçi olduğu için şehir merkezine geldiğini ifade ederek, "Evde kal uyarılarına uyuyoruz. Bu uygulama da çok güzel, tebrik ederim." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da sürücü ve yolcular koronavirüs taramasından geçiriliyor - Haberler

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