Kastamonu'da Sürücülere Bir Ayda 1 Milyon 339 Bin Lira Ceza

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:52

KASTAMONU Emniyet Müdürlüğü, kentte geçtiğimiz kasım ayında sürücülere 1 milyon 339 bin 822 TL'lik cezai işlem uygulandığını duyurdu.Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı Kasım ayında, polis sorumluluk bölgesinde 38 yaralamalı, 68 de maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.Yapılan açıklamada, Kasım ayı içerisinde 3 bin 273 plaka, bin 454 sürücü ile 1 yolcuya cezai işlem uygulandığı ve ceza gören alkollü sürücü sayısının ise 32 olduğu belirtildi. Sürücülere kesilen toplam ceza miktarının ise 1 milyon 339 bin 822 TL olduğu açıklandı.