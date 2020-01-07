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Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami yangında küle döndü

Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami minaresinde elektrik kontağından yangın çıktı.

07.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:51 Kastamonu'da tadilatı tamamlanan cami yangında küle döndü
'da tadilatı tamamlanan cami minaresinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede ahşap minareyi saran yangın minarenin cami üzerine devrilmesi sonucu camiye sıçradı. Çıkan yangında cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Civcivler köyünde yaklaşık 50 yıllık olduğu öğrenilen cami minaresinde, elektrik kontağından yangın başladı. Yangın nedeniyle ahşap olan caminin minaresi, bir süre sonra caminin üzerine yıkıldı. Yangın kısa sürede tüm camiyi sardı.

Köylülerin ihbarı üzerine yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, cami ve minaresi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Camilerinde tadilat çalışmalarının tamamlandığını belirten Civcivler Köyü Muhtarı Mustafa Karaalioğlu, "Camimizde tadilat tamamlanmıştı. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyorum ama elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Camimiz yarı ahşap olduğu için yangın kısa sürede büyüdü. ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü ama camimiz kullanılamaz hale geldi. Üzüntülüyüz, Allah'tan gelen bir şey, inşallah tez zamanda yenisini yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Başkent EDAŞ ekipleri, yaşanan yangın sonrasında olay yerine giderek incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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