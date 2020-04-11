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Kastamonu'da Talipler köyü karantinaya alındı

Kastamonu'da, yeni tip korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Talipler köyü karantinaya alındı.

11.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:21
Kastamonu'da Talipler köyü karantinaya alındı
Kastamonu 'da, yeni tip korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında merkez ilçeye bağlı Talipler köyü karantinaya alındı.

Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ilçeye bağlı Talipler köyünün korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kastamonu, Güncel
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