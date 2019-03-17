Kastamonu'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü

KASTAMONU(AA) - Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramgazi köyü Yıllatma mevkisinde, Ahmet Kaya
'nın (74) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, 20 metre yükseklikten dereye devrildi.
Araçta bulunan sürücünün eşi Hasibe Kaya, yaralı halde yakınlardaki bir eve ulaşarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve 112 Acil Servis
ekipleri gönderildi.
Kazada, sürücü Ahmet Kaya
olay yerinde öldü, yaralanan eşi Hasibe (74) ve kızı Aysel Kaya
(51) Bozkurt
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, tarım aracında bulunan iki büyükbaş hayvandan birinin de yaralandığı belirlendi.
Ahmet Kaya, Kastamonu, Güncel
Kaynak: AA