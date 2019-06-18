18.06.2019 16:05
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Kastamonu'da tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü

Kastamonu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Sazyaka Mahallesi Mevkisinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Sazyaka Mahallesi Mevkisinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi neticesinde bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani'de Sazyaka Mahallesi Mevki'inde pancar tarlasında çapa işlemi yapan 9'a yakın tarım işçisinin üzerine yıldırım düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan 45 yaşındaki Hatice Başlı ise, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tarlada çalışan diğer işçilerin de tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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