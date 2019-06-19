19.06.2019 19:40
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Kastamonu'da tarlada yıldırım isabet eden kadın öldü

Kastamonu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sazyaka Mahallesi'nde dün tarlada pancar çapalarken üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice Başlı (41), tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Başlı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Sazyaka Mahallesi'nde dün tarlada pancar çapası yapan kadınların bulunduğu bölgeye yıldırım düşmüş, yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hatice Başlı, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
Hatice Çarpar, Devrekani, Kastamonu, Güncel

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