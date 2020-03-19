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Kastamonu'da terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı

Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:04
Kastamonu'da terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
Kastamonu 'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.D, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Jandarma, PKK, Güncel

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