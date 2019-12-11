Haberler » Güncel » Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber

Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:22Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Salih Emik'in kullandığı 37 BF 334 plakalı panelvan, Kastamonu- kara yolu Seydiler ilçesi Yayla Mahallesi mevkisinde, refüjü aşıp yolun karşısına geçerek karşı yönden gelen Cafer Kızıldağ (48) idaresindeki 37 SE 563 plakalı tırla çarpıştı.


Panelvanın sürücüsü Emik ile beraberindeki Saliha Genç (40) olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaralanan tır sürücüsü Kızıldağ ile panelvandaki Kerim (37) ve Yasin Emik (5) ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Emik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kerim Emik, buradaki müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun Kastamonu-İnebolu bölümü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Öte yandan panelvandaki ailenin, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.


Kastamonu, İnebolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10 Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı - Haber
18:10 Kazakistan, İnsani Gelişme Endeksinde 50. oldu - Haber
18:09 Eski TBMM Başkanı Kahraman'a Uşak Üniversitesinden fahri doktora - Haber
18:07 Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:05 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:20:35