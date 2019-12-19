Haberler » Güncel » Kastamonu'da 'tırıvırı' ile balık avlayan 8 kişi yakalandı - Haber

Kastamonu'da "tırıvırı" ile balık avlayan 8 kişi yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, yasaklanan malzeme ve yasak usullerle balık avlayan 8 kişi yakalandı.

19.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:25 Kastamonu'da
'nun ilçesinde, yasaklanan malzeme ve yasak usullerle balık avlayan 8 kişi yakalandı.
Soğanlı Çayı ve Göleti mevkisinde yasak usulle balık avlandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan kontrollerde, 20 "tırıvırı" adı verilen ağ ile 2 serpme ağ ele geçirildi.
Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 682 kilogram balığa el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen balıklar yeniden suya bırakıldı.
Olayla ilgili 8 kişi hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kastamonu, Akçay, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   HAMİLE KADINI İPLE DÖRDÜNCÜ KATTAN İNDİREN GENÇ: SARKITTIK AŞAĞI SAĞ SALİM İNDİ AŞAĞIYA - Haber
16:26   Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
16:25   DEMET AKALIN'IN EVİNE HACZE GİDEN ZABIT KATİBİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ - Haber
16:22   Sanayi esnafına gerçek gibi yangın tatbikatı - Haber
16:20   ADYÜ'de flüt ve piyano resitali - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:30:18