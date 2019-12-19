Kastamonu'da "tırıvırı" ile balık avlayan 8 kişi yakalandı

Kastamonu
'nun Araç
ilçesinde, yasaklanan malzeme ve yasak usullerle balık avlayan 8 kişi yakalandı.
Soğanlı Çayı ve Akçay
Göleti mevkisinde yasak usulle balık avlandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan kontrollerde, 20 "tırıvırı" adı verilen ağ ile 2 serpme ağ ele geçirildi.
Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 682 kilogram balığa el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen balıklar yeniden suya bırakıldı.
Olayla ilgili 8 kişi hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.