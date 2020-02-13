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Kastamonu'da toplanan karlardan 4 metre yüksekliğinde tepe oluştu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye ekiplerinin boş arazide topladığı kar birikintileri, 4 metre yüksekliğinde tepelere dönüştü.

13.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:32
'nun ilçesinde belediye ekiplerinin boş arazide topladığı kar birikintileri, 4 metre yüksekliğinde tepelere dönüştü.
Birkaç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Seydiler'de kar kalınlığı yarım metreyi buldu.
Karla mücadeleyi aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçe merkezinden iş makinelerle temizledikleri karı boş arazilerde biriktiriyor.
Seydiler Belediyesi çalışanı Yücel Karabıyık, AA muhabirine, bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri olarak yoğun şekilde kar mücadelesi yaptıklarını söyledi.
Kar birikintilerinin trafiği engellememesi ve vatandaşları zor durumda bırakmaması için çalıştıklarını belirten Karabıyık, "Şehrin farklı noktalarında kardan tepeler oluştu. Kardan tepeler yaklaşık 4 metre yüksekliğinde." dedi.
Kastamonu'da toplanan karlardan 4 metre yüksekliğinde tepe oluştu

Kastamonu, Seydiler, Güncel

Kaynak: AA


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