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Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

04.08.2019 17:54 Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Necaettin Keskin (44) yönetimindeki 34 RL 4824 plakalı otomobil, uluslararası D-100 kara yolu Zincirlikuyu köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki Melek (43), Zerrin (11) ve Zehra Keskin (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uluslararası D-100 kara yolunda araç kuyruğu oluştu.
Tosya Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından yol açıldı.

Kastamonu, Keskin, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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