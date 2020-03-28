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Kastamonu'da traktörün demir çubuğuna kafası sıkışan sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde traktörün hidrolik kolundaki demir çubuğa kafası sıkışan sürücü yaralandı.

28.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:39
Kastamonu'da traktörün demir çubuğuna kafası sıkışan sürücü yaralandı
Kastamonu 'nun Daday ilçesinde traktörün hidrolik kolundaki demir çubuğa kafası sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Dereköyü köyünde Mahiye Samuncu (61) idaresindeki traktör ile tarlaya gübre taşımak istedi. Gübre taşıdığı sırada traktörün arkasında bulunan hidrolik kolundaki demir çubuğu yerinden çıkartmak isteyen Mahiye Samuncu, kendisine yardımcı olan eşi Mehmet Samuncu'nun (72) bir anlık dikkatsizliği sonucu kafası sıkıştı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mahiye Samuncu, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mahiye Samuncu, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, tarlada incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Daday, 3. Sayfa

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