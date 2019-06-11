Kastamonu'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu
'da tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Hasan Sarı
(59) idaresindeki 37 LB 814 plakalı otomobil, Kastamonu- İstanbul
kara yolu Kuru Benzinlik mevkisinde, Satı Gelir idaresindeki 41 EF 073 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ali Efe
Simsar (10), Fatma Sarı (63), Azra Duru Sarı (5) ve Hanife Sarı
(59) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
İstanbul
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