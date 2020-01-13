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Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köydeki 3 evden hırsızlık yapıldı, bir köpek tabancayla öldürüldü.

13.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:34Kastamonu'da üç evin soyulduğu köydeki köpek tabancayla öldürüldü
'nun Taşköprü ilçesinde köydeki 3 evden hırsızlık yapıldı, bir köpek tabancayla öldürüldü.
Karadedeoğlu köyünde yaşan Şükrü Ç, sabah uyandığında köpeğini silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.
Köylülerin, Harun Ş, Zeki Ş. ve Fettah Ş'ye ait, kışın kullanılmayan evlere girildiğini fark etmesi üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Jandarmanın köyde yaptığı incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evlerden bakır eşya ile dikiş makinesinin çalındığı, köpeğin tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.
Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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