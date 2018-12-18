Kastamonu'da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Zirvesi (2)

Kaynak: DHA

KASTAMONU'da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36'ıncı Dönem toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Coğrafyamıza baktığımızda TÜRKSOY'a önemli görevler düştüğü ortadadır. Aynı coğrafyada yüzyıllardır kardeşçe yaşayan ülkelerimiz arasında kültürel ortaklığı güçlendirilmiş bir diplomasi platformudur ve Kültür Bakanlarımızın da katkılarıyla önemli bir dayanışmaya aracı olmaktadır" dedi.'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olan Kastamonu'daki Kurşunlu Han'da 'TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36'ıncı Dönem Toplantısı' açılış oturumu gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri (Moldova) adına temsilciler ile TÜRKSOY, Türk Konseyi, Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk-Pa görevlileri katıldı.BAKAN ERSOY: KÜLTÜR-SANAT KÖPRÜLERİ BARIŞA HİZMET EDERToplantıda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Ersoy, Türk dünyasının UNESCO'su TÜRKSOY'un da 25'inci yılını kutladığını belirterek "Türk kültürünün yaşandığı şehirlerde köklerimizden gelen değerlerimizin korunduğu müstesna şehirlerimizden biri Kastamonu. Kastamonu, Türk şehir kültürünün canlı bir şekilde yaşandığı, otantik yönünü korumuş olan bir şehir. 2018 yılı Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesinin önemli katkıları ile güzel vatanımızın tarihi kentlerinden Kastamonu'nun 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanını layıkıyla taşıyor" dedi.TÜRKSOY, kültürün toplumları bir araya getiren ve ortak bir platformda buluşturan yegane unsurlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Kültür-sanat köprüleri ile hiç şüphesiz, evrensel barışa hizmet etmektedir. Coğrafyamıza baktığımızda TÜRKSOY'a önemli görevler düştüğü ortadadır. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma değerlerine dayanan Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesi adına gayretle çalışan TÜRKSOY, üstlendiği bu misyonu 25 yıldır başarıyla yerine getirmektedir. Aynı coğrafyada yüzyıllardır kardeşçe yaşayan ülkelerimiz arasında kültürel ortaklığı güçlendirilmiş bir diplomasi platformudur ve Kültür Bakanlarımızın da katkılarıyla önemli bir dayanışmaya aracı olmaktadır. 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' projesini ise kentlerin kültürel bir marka değeri kazanması açısından çok önemsiyorum. Bu ve benzeri projelere desteğimizin her zaman süreceğini de huzurlarınızda vurgulamak isterim" diye konuştu.TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, bir çalışmanın devam ettirilmesinin o işten sağlanan faydaya ve tarafların iradesine bağlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Güçlü bir ortak irade katılımcılarına sağladığı çok yönlü ve çok taraflı fayda sayesinde TÜRKSOY 25'inci yılına ulaşmıştır. 25 yıl zarfında TÜRKSOY ile özdeşleşmiş ve gelenekselleşmiş pek çok faaliyet vardır. 2012'de başlayan Kültür Başkenti uygulamasının kesintisiz bir şekilde devam etmesi, Türk Dünyasının ressamlarını, edebiyatçılarını, opera sanatçılarını, bestecilerini, fotoğrafçılarının, halk dansları topluluklarının onlarca etkinlikte bir araya gelmiştir. Sizlerin inancı ve aktif destekleri sayesinde elde ettiğimiz tüm başarıların hepimizin ortak gururu olduğuna inanıyor, aramızdaki anlayış ve görüş birliğinin önümüzdeki çeyrek asıllar için en önemli güvence olduğunu düşünüyorum."Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'da bu kapsamda kentte pek çok aydın, sanatçı ve bilim adamının ağırlandığını söyleyerek "70'in üzerinde etkinlik gerçekleştirip 1 milyondan fazla kişiyi misafir ettik. Uluslararası fuarlarda Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak dünya coğrafyasına tanıtıldı. Kastamonu kenti kültürü ile yeniden buluşturuldu. Etkinlikler ile dolu bir yıl geçirildi. Gelecek nesillere aktarılmak üzere sempozyumlar ve basılı yayınlar yapıldı. Turizm alt yapısına yönelik çalışmalar yapıldı. Türk dünyası kültürü ile tanışıldı ve kaynaşma sağlandı. Bütün bunlar turizm ve turizme dayalı üretim mallarında artış olarak geri dönüşü olacaktır. Kaldı ki şimdiden nispi artışlar yaşanmaktadır" diye konuştu.Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu'nun mevcut olarak olan kültürel varlığı, değerlerinin dünyaya duyurulması açısından önemli bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Başbaş, Şeyh Şabanı Veli'nin 2019'da vuslatının 450'inci yıl dönümü olduğunu belirterek o nedenle 2019 yılında Şeyh Şabanı Veli yılı ilan edilmesini talep etti.Konuşmasının ardından Bakan Ersoy'a ve diğer katılımcılara TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov tarafından TÜRKSOY'un kuruluşunun 25'inci yılı nedeniyle madalya ve plaket verildi. - Kastamonu