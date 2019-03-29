Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde yabancı uyruklu iki kişinin piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bin 72 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.